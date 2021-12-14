Количество жертв отравления неизвестным реагентом в Саратовской области увеличилось до 4-х

В больнице умерла 23-летняя девушка.

Девушка скончалась в реанимации. Спасти ее врачам не удалось. Ранее утром умер и семилетний мальчик, которого также доставили в госпиталь на скорой. Смерть еще двоих детей в частном доме в селе Александровка Марксовского района медики констатировали, приехав на вызов. Всего в доме проживало шесть человек, но матери детей среди них не было. Симптомы, описанные родственниками, говорили о сильном отравлении. Дом оборудован газовой колонкой, однако превышения концентрации газа обнаружено не было. Не дали результата и предварительные тесты на присутствие опасных веществ в воздухе. Следствие намерено проверить также медикаменты, бытовую химию и продукты питания, находящиеся в доме. Признаки насильственной смерти отсутствуют.

По факту гибели людей в Саратовской области возбуждено уголовное дело.