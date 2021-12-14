В России выявлено 28 343 случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили чуть более 28-ми тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На Москву и Санкт-Петербург приходится почти по 2 тысячи инфицированных. В стране от последствий ковида скончались более тысячи граждан. Власти отмечают, что наметилась тенденция к снижению заболеваемости и смертности от коронавируса.