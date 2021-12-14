В России выявлено 28 343 случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили чуть более 28-ми тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На Москву и Санкт-Петербург приходится почти по 2 тысячи инфицированных. В стране от последствий ковида скончались более тысячи граждан. Власти отмечают, что наметилась тенденция к снижению заболеваемости и смертности от коронавируса.
2021-12-14T12:30:00+03:00
2021-12-14T12:33:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2951480-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3581834.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 14 декабря 2021
Загрузка комментариев...