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11:34, 14 декабря 2021

Похороны режиссера Сергея Соловьева пройдут 16-го декабря на Троекуровском кладбище

фото: Юрий Смитюк/ТАСС
фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Похороны режиссера Сергея Соловьева пройдут 16-го декабря на Троекуровском кладбище, – сообщил агентству Интерфакс информированный источник. Где состоится прощание, пока не объявлено.
Соловьев скончался накануне на 78-м году жизни.



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