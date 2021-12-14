Похороны режиссера Сергея Соловьева пройдут 16-го декабря на Троекуровском кладбище, – сообщил агентству Интерфакс информированный источник. Где состоится прощание, пока не объявлено.
Соловьев скончался накануне на 78-м году жизни.
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Похороны режиссера Сергея Соловьева пройдут 16-го декабря на Троекуровском кладбище, – сообщил агентству Интерфакс информированный источник. Где состоится прощание, пока не объявлено.
Соловьев скончался накануне на 78-м году жизни.