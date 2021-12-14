«Форбс»: Владельцы ТЦ предупреждают о возможном закрытии тысяч предприятий в случае одобрения законопроекта о QR-кодах

Владельцы торговых центров предупреждают о возможном закрытии тысяч предприятий в случае одобрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах, – сообщает журнал «Форбс». Предприниматели обратились в правительство и Госдуму с предложением внести поправки в соответствующий документ. Нижняя палата парламента намерена рассмотреть его в первом чтении 16-го декабря. Предприниматели считают, что введение QR-кодов приведёт к сокращению посещаемости торговых центров на 50-80%.
2021-12-14T11:33:01+03:00
2021-12-14T12:24:10+03:00
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11:33, 14 декабря 2021
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