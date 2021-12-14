Снегопад, который начался в Москве ночью, будет продолжаться весь день

Он осложнил ситуацию на улицах и работу московских аэропортов.

Для 14 декабря это самые обильные осадки с 1989 года. Об этом в своем инстаграме сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец. На опорной метеостанции в районе ВДНХ выпало 9 миллиметров снега, а в центре города на Балчуге — 11. В Долгопрудном и Новой Москве измерения показали еще на миллиметр больше. К утру на улицах, которые продолжает заметать, вышла уборочная техника, тем не менее сугробы растут и водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Граждан, собравшихся путешествовать, ожидало разочарование. В московских аэропортах отменено и задержано около 30 рейсов, причем более всего не повезло улетавшим из Шереметьево. Более половины случаев приходится именно на него.

Декабрьская норма снежного покрова в Москве составляет 56 сантиметров. Сегодня за один день выпало около 20 процентов.