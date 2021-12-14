Комитет Палаты представителей США рекомендует начать уголовное преследование экс-главы администрации Трампа

Комитет Палаты представителей США рекомендует начать уголовное преследование в отношении бывшего главы администрации Дональда Трампа. Это связано с тем, что Марк Медоуз отказывался давать показания по делу о штурме Капитолия.

Бывший глава Администрации Дональда Трампа Марк Медоуз изначально не шел на сотрудничество с Комитетом по расследованию захвата Капитолия 6 января и игнорировал повестки Палаты Представителей. Но после того, как за отказ исполнять повестку Конгресса уголовные обвинения были предъявлены бывшему главному стратегу Белого дома Стиву Бэннону, Меддоуз изменил решение и передал Палате Представителей 6000 единиц документов, которые проливают свет на то, что происходило в белом доме и в окружении Трампа 6 января и в предшествующие дни. В частности, Меддоуз передал презентацию, выполненную в PowerPoint, в которой содержалась рекомендация Дональду Трампу объявить режим угрозы национальной безопасности с тем, чтобы остаться на второй срок вопреки проигранным выборам. Из смс-переписки Марка Медоуза также стало известно, что после того, как тысячи сторонников Трампа ворвались в Капитолий, сын тогдашнего президента Дональд Трамп-младший отправил Медоузу смс, призывая повлиять на отца, со словами: «Он должен осудить это немедленно. Твита недостаточно». «Я стараюсь как могу. Я согласен», ответил Марк Медоуз.

В ближайшие дни Палата представителей в полном составе будет рекомендовать минюсту США начать уголовное преследование в отношении Медоуза.