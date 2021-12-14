Около 100 человек пришли к зданию ВC России, который продолжает рассмотрение иска ГП о ликвидации «Мемориала»

2021-12-14T11:03:29+03:00
2021-12-14T11:09:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2951464-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3581782.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Около 100 человек пришли к зданию Верховного суда России, который продолжает рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала*».
Международный «Мемориал*» признал российскими властями иностранным агентом. Генпрокуратура считает, что организация не выполняет требования российского законодательства.
*
"Международный Мемориал" -
НКО, признанное иностранным агентом.
"Мемориал" -
НКО, признанное иностранным агентом.