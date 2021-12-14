Около 100 человек пришли к зданию ВC России, который продолжает рассмотрение иска ГП о ликвидации «Мемориала»

Около 100 человек пришли к зданию Верховного суда России, который продолжает рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала*».

Международный «Мемориал*» признал российскими властями иностранным агентом. Генпрокуратура считает, что организация не выполняет требования российского законодательства.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.