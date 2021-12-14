Ситуация на московской бирже стабилизировалась после утреннего обвала

Основной индекс пережил самое сильное падение почти за год. Он снизился более чем на 6,5%. На 8-10% подешевели акции многих крупных компаний, в том числе «Газпрома», «Русала» и АФК «Система». Аналитики связывают это с геополитическими рисками, угрозой новых санкций и неопределенностью, вызванной распространением нового штамма коронавируса. Кроме того, дешевеет нефть.

Центральный банк в ближайшую пятницу вновь повысит ключевую ставку, причем сразу до 8,5%, – предупреждают аналитики агентства Bloomberg и газеты РБК.

Финансовый аналитик Игорь Николаев напомнил в интервью «Эху», что ЦБ традиционно использует свое главное оружие для того, чтобы сбить инфляцию. Николаев считает, что действия Центрального банка не приведут к резкому росту цен перед новогодними праздниками.