Российские специалисты проведут в ЮАР исследования штамма омикрон

В Йоханнесбург спецборт МЧС доставил мобильную лабораторию и экспертов Роспотребнадзора. Зам.главы ведомства Вячеслав Смоленский сказал, что это необходимо для того, чтобы не допустить распространения нового штамма на территории России.

Согласно официальным данным, выявлено 16 россиян со штаммом омикрон. Всего было изолировано более 170-ти человек, вернувшихся из африканских стран. Как ожидается, борьба с новой мутацией коронавируса сегодня станет темой совещания президента Владимира Путина с членами правительства.