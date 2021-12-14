Через час суд в Химках должен начать рассматривать иск прокуратуры к автодилеру «Рольф» и его основателю

Через час суд в подмосковных Химках должен начать рассматривать иск прокуратуры к автодилеру «Рольф» и его основателю Сергею Петрову. Надзорное ведомство требует взыскать с них почти 13 миллиардов рублей. Петров находится за границей. В России его обвиняют в присвоении 4-х миллиардов рублей.

Политик Дмитрий Гудков сказал «Эху», что Сергея Петрова, который ранее был депутатом Госдумы, преследуют по политическим мотивам.

Напомним, накануне стало известно, что 100% акций крупнейшего российского автодилера приобретает компания «Ключавто».