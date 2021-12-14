В Саратовской области четыре человека скончались от отравления неизвестным веществом, – сообщает местное управление Следственного комитета. Как передает агентство Интерфакс, трагедия произошла накануне. Бригада «скорой помощи» приехала на вызов в частный дом. Медики констатировали смерть 3-летнего мальчика и 5-летней девочки. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.