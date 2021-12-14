Более 70 депутатов московского отделения партии Яблоко подали групповой иск в Замоскворецкий суд

Как рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский, депутаты требуют восстановить их регистрацию в рядах членов политического объединения.

«Мы обжалуем отказ в регистрации, регистрация – это такая техническая процедура, которая дает фактически активное и пассивное избирательное право, то есть возможность выбирать руководящие органы и выбираться в эти органы. (…) Федеральный закон четко говорит, что все члены партии имеют право голоса, то есть могут выбираться и выбирать», — рассказал он.

По словам М.Гонгальского, депутаты требуют две вещи – восстановления в регистрации тех людей, которым было отказано, а это около 200 человек, (…), исключение нормы Устава партии, на основании которой это было сделано.

«Она естественно незаконная, поэтому нужно просто вычеркнуть, чтобы пресечь впредь попытки такой дискриминации. Надо серьезно разбираться в механизмах, каким образом партия выдвигает тех или иных людей, здесь много разногласий. Но сейчас масштаб таков, что это замечательной теорией невозможно объяснить развернувшейся репрессии. У нас из 35 человек 28 человек лишили права голоса – я очень сомневаюсь, что все эти люди активно публично выступали за «умное голосование». Даже по тем документам, которые партия оформляет, видно, что это некие списки людей, и некие списки причин, по которым абстрактно их исключают», — отметил депутат.

М,Гонгальский считает, что неофициальная причина таких действий со стороны руководства партии – это попытка партии «сохранить свои места, потому что сейчас недовольство политикой руководства очень большое».

«Сейчас даже репрессируют не тех, кто активно против или не согласных, а вообще всех, кроме тех, кто абсолютно согласен. То есть остаются люди только те, кто абсолютно проверен и лоялен. Это истинная причина того, что происходит», – подчеркнул он.

М.Гонгальский отметил, что решение московского бюро нарушает прописанный в законе принцип равенства членов партии, поскольку не дает им возможность избираться на партийные посты и участвовать в принятии решений.

«Мы будем продолжать бороться, потому что нашей стране нужна либеральная партия. Здесь законодательство на нашей стороне – есть прямая норма и праве всех избираться и быть избранными. Во-вторых, есть принципы равноправия всех членов в партии, принципы самоуправления. (…) Мы посмотрим, что конкретно решит суд, но в любом случае важно пройти этот путь и это важная дискуссия для всех нас», — заключил депутат.

Процедура перерегистрации в партии прошла в начале ноября. Одной из главных целей была чистка рядов.

Среди тех, кто подпадал под нее оказались не проявлявшие политической активности, а также критики руководства «Яблока» и те, кто поддерживал на выборах политических противников. Таковых оказалось почти 200 человек.

В руководстве поясняют, что проблема стоит давно соответствующие нормы устава будут обсуждаться на декабрьском съезде «Яблока».