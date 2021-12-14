Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал поддержать в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов.

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — сказал Хубезов «Интерфаксу» во вторник.

Как сообщалось, в Госдуму было внесено два законопроекта об использовании QR-кодов — в общественных местах и на транспорте.

16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.