Специалисты ВОЗ ожидают роста заражений новым штаммом коронавируса «омикрон»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения ожидают роста заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» и как следствие – увеличения летальных случаев.

Пока объемы данных, полученных врачами в разных странах, не позволяют дать точные оценки. По мере роста статистической базы картина будет уточнятся. Во многих государствах ученые не располагают соответствующими возможностями для изучения – рассказали РИА в пресс-службе ВОЗ. Кроме того, нужно принимать во внимание временной промежуток между появлением новых инфицированных и тяжелым развитием болезни, а также то, что обычный ПЦР-тест не может дать ответ на вопрос каким именно штаммом заражен человек. В ВОЗ отметили важность обмена информацией. Накануне в Великобритании зафиксировали первую смерть от омикрона. В России отмечены 16 случаев заражения граждан, которые прилетели из ЮАР, но болезнь у пациентов протекает легко, поскольку они были привиты.

Сегодня меры по борьбе с новым штаммом будут обсуждаться на совещании Президента России с Правительством страны.