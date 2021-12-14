Российский рынок акций открылся с серьезным снижением

Индекс Мосбиржи впервые с февраля упал ниже отметки в 3400 пунктов, потеряв почти 6,5%. При этом по итогам понедельника падение составило около 4%, почти так же обстоят дела и с индексом РТС.

Акции ведущих компаний подешевели на 8-14%. В целом же большинство «голубых фишек» демонстрируют снижение. Так, акции АФК «Система» упали почти на 10%, еще 9,5% теряет «Норникель» и более 8% снижения наблюдается у НЛМК и «Русала».

Аналитики отмечают, что такая ситуация может быть связана с ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, а также с геополитическими рисками. Среди возможных причин называется и опасения по поводу возможного стремительного распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Вместе с тем отмечается, что после резкого падения в начале ранней утренней сессии Мосбиржа постепенно начинает возвращать позиции.

Кроме того, газете РБК и агентству Bloomberg стало известно о планах Центробанка уже в эту пятницу повысить ключевую ставку до 8,5%.