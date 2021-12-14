Суд должен рассмотреть иск прокуратуры о взыскании почти 13-ти млрд рублей с автодилера «Рольф» и его основателя

Суд в подмосковных Химках должен сегодня рассмотреть гражданский иск прокуратуры о взыскании почти 13-ти миллиардов рублей с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова. Последний является фигурантом уголовного дела. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил 4 миллиарда рублей. Сам он это отрицает.

Накануне стало известно, что 100% акций крупнейшего российского автодилера приобретает компания «Ключавто», а финансирует сделку «Альфа банк».

Сергей Петров изначально был готов продать свой бизнес только целиком, – напомнил в эфире телеканала РБК руководитель компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Компания «Ключавто» планирует завершить оформление сделки в первом квартале будущего года.