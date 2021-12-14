Вашингтон изучает возможность отправки военных в страны Восточной Европы в случае обострения ситуации вокруг Украины

Вашингтон изучает возможность отправки американских военных в страны Восточной Европы в случае обострения ситуации вокруг Украины, – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Псаки добавила, что США поддерживает контакты с Россией и Украиной для разрешения ситуации дипломатическим путем.
2021-12-14T09:36:02+03:00
2021-12-14T09:36:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 14 декабря 2021
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