В Москве осложнилась дорожная обстановка

Из-за снегопада водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Сейчас движение затруднено в центре города на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАДе. На дорогах скопилось большое количество снега.
2021-12-14T09:33:05+03:00
2021-12-14T09:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 14 декабря 2021
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