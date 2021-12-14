Псаки: США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО в случае вторжения России на территорию Украины

Соединенные Штаты допускают усиление военного присутствия в странах НАТО в случае вторжения России на территорию Украины, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, такая возможность изучается. Псаки напомнила о событиях 2014-го года на востоке Украины и отметила, что тогда многие страны-партнеры по НАТО просили поддержки у Вашингтона.

Ситуация на границе с Украиной была темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который состоялся накануне.