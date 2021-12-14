Bloomberg и РБК: Центральный банк в ближайшее время повысит ключевую ставку до 8,5%

Центральный банк в ближайшее время повысит ключевую ставку до 8,5%, – сообщают агентство Bloomberg и газета РБК, ссылаясь на аналитиков. Они ожидают, что ЦБ объявит об этом уже в пятницу. По итогам ноября инфляция обновила 6-летний рекорд.

На этом фоне сегодня при открытии торгов произошел обвал на фондовом рынке. Акции ведущих компаний подешевели на 8-14% из-за сохраняющихся геополитических рисков. Они, в свою очередь, прежде всего, вызваны опасениями влияния нового штамма коронавируса на российскую экономику.

