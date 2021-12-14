В Туве с признаками отравления госпитализированы свыше 70 воспитанников школы-интерната

Первыми в больницу поступили более 30 человек. Медики поставили им предварительный диагноз ОРВИ, поскольку у несовершеннолетних была повышенная температура. Однако вскоре количество детей увеличилось до 74. Как рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики, речь идет о «Тувинском кадетском корпусе». Всего в местной столовой ели более 170 воспитанников образовательного учреждения, однако часть из них не проживает на его территории.

Владислав Ховалыг уточнил, что на данный момент порядка 25 детей требуют повешенного внимания со стороны медиков. Им потребуется постоянная термометрия и капельницы. В свою очередь региональный МЧС отмечает, что общее состояние несовершеннолетних оценивается как «удовлетворительное».

Сейчас в кадетском корпусе введен карантин, идет эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы с пищи и скоро проведут совместную комиссию. Как отметил Ховалыг, те, кто допустил такую ситуацию в кадетском корпусе, будут наказаны по закону.

Прокуратура республики, а также региональное МВД проверит школу и ее сотрудников на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.