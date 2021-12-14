Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве, – сообщает агентство Интерфакс, ссылаясь на метеобюро столицы. Снег разной степени интенсивности будет идти сегодня до полудня. Власти по-прежнему рекомендуют автолюбителям отказаться от поездок на личном транспорте.

