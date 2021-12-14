Аналитики прогнозируют резкий рост ключевой ставки Центробанка

Как пишет издание РБК со ссылкой на экспертов и на данные агентства Bloomberg, уже в пятницу ЦБ может повысить показатель на один процентный пункт – до 8,5%. Специалисты отмечают, что регулятор вынужден бороться с ростом цен — по итогам ноября инфляция достигла 8,4% — максимального значения с января 2016 года. Повышение ключевой ставки приведет к подорожанию кредитов.