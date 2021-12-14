Аналитики прогнозируют резкий рост ключевой ставки Центробанка

Как пишет издание РБК со ссылкой на экспертов и на данные агентства Bloomberg, уже в пятницу ЦБ может повысить показатель на один процентный пункт – до 8,5%. Специалисты отмечают, что регулятор вынужден бороться с ростом цен — по итогам ноября инфляция достигла 8,4% — максимального значения с января 2016 года. Повышение ключевой ставки приведет к подорожанию кредитов.
2021-12-14T08:07:32+03:00
2021-12-14T08:07:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:07, 14 декабря 2021
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