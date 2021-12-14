В Белоруссии, как ожидается, сегодня огласят приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому и его соратникам

Оглашение пройдёт на территории СИЗО, где помимо Тихановского содержатся другие фигуранты дела, активисты Игорь Лосик, Артем Саков, Дмитрий Попов и Николай Статкевич. Об этом сообщила жена Статкевича Марина Адамович. Арестантам предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса Белоруссии. По версии следствия, они разжигали социальную рознь против представителей власти и правоохранительных органов, а также угрожали председателю ЦИК. Помимо этого, с июня 2019 года фигуранты, якобы, планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения президентских выборов. В садовом домике Тихановского, по данным Генпрокуратуры во время обыска было обнаружено и изъято больше 900 тысяч долларов. В ведомстве подчеркнули, что деньги были получены одномоментно в одном из банков Республики.

Сергей Тихановский планировал участвовать в прошлогодних выборах президента Белоруссии. Он вёл популярный блог в интернете и активно критиковал действующую власть, в частности Александра Лукашенко. Незадолго до выборов политик был помещен в СИЗО. Представители белорусской оппозиции считают его политическим заключённым.

Ранее в Белоруссии возбудили новое уголовное дело против жены Сергея Тихановского – Светланы. Ее обвиняют в создании псевдоорганов власти и открытии их представительств за рубежом.