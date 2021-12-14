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08:04, 14 декабря 2021

Российские медики прибыли в ЮАР, они доставили дополнительное оборудование

Рейс выполнялся по личному поручению президента Владимира Путина после соответствующей просьбы главы ЮАР Сирила Рамапосы, который сам ушел на изоляцию из-за болезни. Спецборт МЧС привез в Йоханнесбург мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля «Камаз», вирусологов, эпидемиологов, а также врачей Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России. Как ожидается, специалисы из Москвы совместно м коллегами из ЮАР проведут совместные исследования и обменяются опытом в вопросе борьбы с коронавирусом.

Вместе с тем, из-за угрозы распространения нового штамма «омикрон» ряд стран вводят дополнительные ограничения. Так, в Южной Корее гражданам рекомендовано не выезжать за пределы страны до середины января. А в Великобритании глава местного Минздрава высказал опасения, что уже в ближайшее время «омикрон» станет превалирующим в Лондоне, а число зараженных увеличится до 200 тысяч в сутки.

Накануне стало известно, что в Великобритании зафиксировали первый в мире летальные случай с подтвержденным «омикроном». Всего в мире опасный штамм обнаружен в 63 странах мира.


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