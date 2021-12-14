Молодым российским спортсменам возможно предстоит платить воспитавшим их школам, если они соберутся в зарубежные клубы

Прежде всего новые нормы коснутся хоккея. Ни в одном виде спорта отток отечественных спортсменов за границу, прежде всего в Северную Америку не достиг таких масштабов. Кроме того, в футболе подобные правила уже действуют. Их контролирует международная федерация.

В хоккее же никаких договоренностей на этом уровне не существует, более того, клубы НХЛ и других лиг не признают российские контракты. Заставить их раскошелится невозможно, поэтому платить придется самим хоккеистам, а если речь идет о совсем юных игроках, которые тоже часто уезжают в Северную Америку — то их родителям, которые и так тратят большие деньги.

Если удастся это доказать, то от выплат юношу освободят. Есть и другая лазейка. Если спортсмен не получил предложений от российских команд в течении полугода — он может уехать свободно.

Новая норма закона будет действовать в отношении спортсменов моложе 23 лет.