Конституционный суд Таиланда должен вынести решение по делу о равенстве ЛГБТ-браков

Иск в судебные органы подала организация FOR-SOGI. Активисты требуют легализации однополых браков на территории Таиланда. Согласно конституции государства, браком может считаться только союз между мужчиной и женщиной. Однако представители меньшинств этим возмущены. Суд должен был огласить решение по данному делу ещё в сентябре, но тогда заседание перенесли на декабрь. По мнению активистов, это произошло без объяснения причин.

Представители меньшинств не раз обращались в судебные органы Таиланда с требованием разрешить регистрировать их отношения официально. Так в минувшем месяце в суд обратилась лесбийская пара. ЗАГС отказался признавать их брак, хотя девушки прожили вместе больше 10 лет.

Позже на сайте Конституционного суда Таиланда было опубликовано постановление, принятое коллегией из восьми судей, о том, что однополые браки «противоречат естественному порядку вещей». В ответ на это представители ЛГБТ-сообществ провели в Бангкоке масштабную демонстрацию. Активисты также создали петицию о признании однополых браков, которая на сегодняшний день собрала больше 250 тысяч подписей.

Ранее кабинет министров Таиланда передал на рассмотрение в парламент проект закона, разрешающего регистрацию однополых браков и воспитание детей однополыми парами.