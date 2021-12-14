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06:06, 14 декабря 2021

Российские учёные во главе с президентом Академии наук обсудят борьбу с ковидом

Этой теме будет посвящено общее собрание членов РАН, которое открывается сегодня. Нынешнее собрание кардинально отличается от предыдущих заседаний. Дело в том, что на нём обсудят только пандемию коронавируса.

Ведущие учёные, в том числе иностранные, выступят с докладами на тему «Роль науки в преодолении пандемий и посткризисном развитии общества». В этих работах специалисты отразят не только медицинские, но и экономические, социальные, психологические и другие аспекты, пишет интернет-издание «Научная Россия».

Собрание академиков откроет президент РАН Александр Сергеев, сегодня запланированы выступления министров науки, здравоохранения, главы Роспотребнадзора, федерального медико-биологического агентства.

Одним из докладчиков станет директор центра Гамалеи, разработчика вакцины от коронавируса «Спутник» Александр Гинцбург. Некоторое количество членов Академии наук будут находиться в Большом зале РАН, остальные смогут участвовать в режиме онлайн в работе собрания, при этом они получат возможность голосовать дистанционно, пишет сетевое издание.

Собрание членов академии РАН продлится два дня.


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