В Госдуме в первом чтении могут рассмотреть поправки в закон о ветеранах

Он касается прокуроров и следователей.

Если изменения будут приняты, статус ветеран боевых действий получат сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, которые принимали участие в Чеченской воне, а также в зонах контртеррористических операций на Северном Кавказе.

На данный момент этим правом обладают только военные прокуроры и следователи, а также военнослужащие и силовики. Соответствующий статус могут присудить в случае, если сотрудники стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в рамках исполнения служебных обязанностей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что соответствующие изменения необходимы, чтобы обеспечить гарантии социальной защищенности и предоставить меры социальной поддержки. Деньги же на реализацию всех мер планируется выделить из федерального бюджета.

В профильном комитете Госдумы уже поддержали поправки и рекомендовали нижней палате парламента принять его в первом чтении без изменений.