Суд в Петербурге арестовал полицейских по делу по похищении человека

По версии следствия, четверо фигурантов применили силу к двум молодым людям, которые, предположительно искали закладки с наркотиками. Затем силовики возили их по городу в своей машине и требовали 300 тысяч рублей под угрозой уголовного дела. Молодые люди отдали им 40 тысяч рублей и 700 долларов, передает «Интерфакс». Подсудимые вину не признают.