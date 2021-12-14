Суд в Петербурге арестовал полицейских по делу по похищении человека

По версии следствия, четверо фигурантов применили силу к двум молодым людям, которые, предположительно искали закладки с наркотиками. Затем силовики возили их по городу в своей машине и требовали 300 тысяч рублей под угрозой уголовного дела. Молодые люди отдали им 40 тысяч рублей и 700 долларов, передает «Интерфакс». Подсудимые вину не признают.
2021-12-14T05:14:59+03:00
2021-12-14T05:14:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 14 декабря 2021
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