Штамм «омикрон» станет доминирующим в Лондоне в ближайшие два дня, объявили британские власти

Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал в парламенте, что в реальности за сутки заражаются не 50 тысяч человек, как указано в статистике, а около 200 тысяч, передает ТАСС. Глава ведомства добавил, что в Лондоне на новый штамм коронавируса приходится уже 44% случаев инфицирования.

В России «омикрон» официально выявили у 16-ти человек, которые вернулись из ЮАР.