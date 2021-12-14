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05:12, 14 декабря 2021

Штамм «омикрон» станет доминирующим в Лондоне в ближайшие два дня, объявили британские власти

Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал в парламенте, что в реальности за сутки заражаются не 50 тысяч человек, как указано в статистике, а около 200 тысяч, передает ТАСС. Глава ведомства добавил, что в Лондоне на новый штамм коронавируса приходится уже 44% случаев инфицирования.
В России «омикрон» официально выявили у 16-ти человек, которые вернулись из ЮАР.


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