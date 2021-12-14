В США не будут наказывать военных, причастных к гибели 7 детей в Кабуле, узнала газета New York Times

Расследование министерства обороны не выявило нарушений при нанесении авиаудара. В конце августа американский беспилотник выпустил ракету по автомобилю в столице Афганистана. Первоначально, в Пентагоне утверждали, что в машине была взрывчатка, с помощью которой исламские боевики хотели совершить теракт. Но возе в Минобороны США признали, что получили ошибочные данные разведки и погибли 10 гражданских лиц, включая детей.