Депутат Госдумы Валерий Рашкин намерен обжаловать меру пресечения

Басманный суд накануне запретил ему выходит из дома с 23 часов до 7 утра, пользоваться интернетом и любыми средствами связи. Представитель КПРФ намерен добиваться, чтобы ему позволили участвовать в заседаниях Госдумы, передает «Интерфакс». Рашкин вновь заявил, что невиновен. Первоначально он отрицал причастность к убийству лося, теперь настаивает, что разрешение на охоту было у приглашающей стороны. Уголовная статья о браконьерстве предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
2021-12-14T04:19:02+03:00
2021-12-14T04:19:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:19, 14 декабря 2021
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