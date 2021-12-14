Депутат Госдумы Валерий Рашкин намерен обжаловать меру пресечения

Басманный суд накануне запретил ему выходит из дома с 23 часов до 7 утра, пользоваться интернетом и любыми средствами связи. Представитель КПРФ намерен добиваться, чтобы ему позволили участвовать в заседаниях Госдумы, передает «Интерфакс». Рашкин вновь заявил, что невиновен. Первоначально он отрицал причастность к убийству лося, теперь настаивает, что разрешение на охоту было у приглашающей стороны. Уголовная статья о браконьерстве предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.