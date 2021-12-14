Верховный суд сегодня продолжит рассматривать вопрос о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал»

Первое слушание по иску Генпрокуратуры состоялось 25 ноября. Параллельно в Мосгорсуд обратилась столичная прокуратура с иском о ликвидации второй структуры «Мемориала*» — правозащитного центра. В ведомстве утверждают, что причиной исков стали нарушения закона об иностранных агентах. Российские власти внесли организации «Мемориала*» в реестр иноагентов. Петиция в поддержку правозащитников, которые сохраняют память о сталинских репрессиях, набрала на сайте Change.org почти 130 тысяч подписей.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.