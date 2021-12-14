Богатейший человек мира Илона Маск объявил о запуске программы по выведению углекислого газа из атмосферы

Бизнесмен написал в «Твиттере», что заниматься этим будет его компания SpaceX. Двуокись углерода, по словам Маска, переработают в ракетное топливо, которое может пригодиться для полета к Марсу. По мнению ученых, выбросы углекислого газа в результате деятельности человека привели к глобальному потеплению.