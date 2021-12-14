Россия заблокировала принятие в Совбезе ООН резолюции по климату и безопасности

Ее внесли Ирландия и Нигер, поддержали 113 стран. Россия и Индия использовали свое право вето, Китай воздержался. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал текст проекта резолюции попыткой навязать мировому сообществу «позицию климатических активистов». По сведениям телеканала «Евроньюс», документ содержит призыв включить риски безопасности, связанные с климатом, в общие стратегии ООН по предотвращению конфликтов.