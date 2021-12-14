Турция и Армения откроют чартерное авиасообщение, сообщили в Анкаре

В ближайшее время будут назначены спецпредставители для нормализации отношений, объявил накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года. Анкара не признает геноцида армян в Османской империи и поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.