Умер режиссер Сергей Соловьев, автор знаменитого фильма «Асса» и многих других

Народный артист России скончался накануне в Москве в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. В его картине «Асса» звучат песни Бориса Гребенщикова, группы «Браво» и «Кино», впервые на большом экране появился Виктор Цой. Многие годы Соловьев преподавал во ВГИКе. Место и время похорон пока не названы.

