Верховный суд республики Коми отклонил жалобу бывшего главы региона Вячеслава Гайзера

Экс-губернатор и другие фигуранты его дела просили отменить решение о взыскании с них 64 миллионов рублей. Это одна из сумм ущерба, которая указана в материалах уголовного дела. Общий ущерб следствие оценило в 4.5 миллиарда рублей. В 2019 году Вячеслав Гайзер был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей.