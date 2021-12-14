Верховный суд республики Коми отклонил жалобу бывшего главы региона Вячеслава Гайзера

Экс-губернатор и другие фигуранты его дела просили отменить решение о взыскании с них 64 миллионов рублей. Это одна из сумм ущерба, которая указана в материалах уголовного дела. Общий ущерб следствие оценило в 4.5 миллиарда рублей. В 2019 году Вячеслав Гайзер был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей.
2021-12-14T02:27:09+03:00
2021-12-14T02:27:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:27, 14 декабря 2021
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