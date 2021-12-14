Сразу 15 участников встречи глав МИД стран ОБСЕ заразились коронавирусом, сообщили власти Швеции

Положительный тест сдала, в частности, министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Во встрече в Стокгольме 2-3 декабря принимали участие более 50 глав МИД, в том числе российский министр Сергей Лавров.