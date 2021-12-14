Майор полиции сообщила, что ее заставили уволиться из-за подписки в соцсетях на проекты политика Алексея Навального

Юлия Суворова работала дознавательницей в МВД Томска. Она рассказала телеканалу ТВ2 ей пригрозили уголовным делом об экстремизме.. Суворова отметила, что по той же причине были уволен 26 ее коллег. Майор полиции добавила, что теперь вместе с тремя детьми вынуждена покинуть служебную квартиру.
2021-12-14T02:25:07+03:00
2021-12-14T02:25:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:25, 14 декабря 2021
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