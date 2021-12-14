Лидеры Армении и Азербайджана проведут сегодня переговоры в Брюсселе

Сначала глава Евросовета Шарль Мишель встретится с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым по отдельности, затем вечером состоится беседа в трехстороннем формате. Как пояснил ранее председатель Евросовета, цель переговоров — помочь двум странам наладить прямой контакт и улучшить отношения.

Между Баку и Ереваном давний спор о принадлежности Нагорного Карабаха. В прошлом году в результате боевых действий контроль над этой территорией перешел от Армении к Азербайджану.,