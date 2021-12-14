Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на акции в защиту Джулиана Ассанжа

Митинг прошел у стен британского консульства в Нью-Йорке. Участники выразили возмущение решением суда в Лондоне, который отменил запрет на экстрадицию известного разоблачителя в США. Ассанж 7 лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, затем попал в тюрьму, когда ему отказали в убежище. Вашингтон его обвиняет в крупнейшей в американской истории утечке секретной информации. Ассанжу в США грозит 175 лет заключения.