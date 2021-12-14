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01:08, 14 декабря 2021

Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы Валерию Рашкину выходить из дома с 23 часов до 7 утра

Ему нельзя пользоваться телефоном, почтой и интернетом, а также посещать охотничьи угодья. Мера пресечения определена по делу о незаконной охоте. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет тюрьмы. Представитель КПРФ сначала отрицал, что застрелил лося, затем признал, но, по словам адвокатов, говорит, что не знал об отсутствии необходимого разрешения на охоту.


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