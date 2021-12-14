Самолет МЧС с российскими медиками прибыл в ЮАР

Спецборт доставил группу вирусологов вместе с мобильной лабораторией Роспотребнадзора, сообщили в Минздраве. Ранее такое поручение дал президент. В ЮАР был впервые обнаружен новый вариант коронавируса «омикрон» с большим количеством мутаций. По мнению специалистов, он может распространятся быстрее других штаммов коронавируса. В России «омикрон» выявлен официально у 16-ти человек, которые вернулись из ЮАР.