Самолет МЧС с российскими медиками прибыл в ЮАР

Спецборт доставил группу вирусологов вместе с мобильной лабораторией Роспотребнадзора, сообщили в Минздраве. Ранее такое поручение дал президент. В ЮАР был впервые обнаружен новый вариант коронавируса «омикрон» с большим количеством мутаций. По мнению специалистов, он может распространятся быстрее других штаммов коронавируса. В России «омикрон» выявлен официально у 16-ти человек, которые вернулись из ЮАР.
2021-12-14T01:07:42+03:00
2021-12-14T01:07:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 14 декабря 2021
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