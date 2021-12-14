Главную новогоднюю ель страны срубят сегодня в Подмосковье

Дерево, согласно требованиям, должно быть не менее 25 метров в высоту и не старше 120 лет. Соборную площадь Московского Кремля в этом году украсит 90-летняя ель. Её высота составляет 28 метров, диаметр створа более полуметра, а размах нижних ветвей порядка 10 метров. Найти зеленую красавицу удалось в подмосковном Щелкове.

Повезут ель традиционно на новогоднем автопоезде. За рулем же будет Дед Мороз. Установят же главный символ Нового года 16 декабря.

Обычно ель видят все дети, приходящие на Кремлевскую Ёлку, однако уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса праздник переводят в онлайн-формат. Как рассказала пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова, зрителям будет доступна телеверсия спектакля, которая будет транслироваться в канун нового года на детском телеканале «Карусель». Запись постановки также будет проводиться без зрителей.

Ранее Новогоднюю ель привезли и в Санкт-Петербург. Ориентировочно, украшение продлится до 20 декабря, рядом установят несколько фотозон.