Турция и Армения восстановили чартерное авиасообщение

Стороны договорились назначить спецпосланников для переговоров по нормализации отношений, сообщает турецкий МИД. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что все шаги на армянском направлении будут обсуждать с Азербайджаном.

Формально между Ереваном и Стамбулом нет дипломатических отношений и с 1993 года закрыта сухопутная граница. Документы о развитии двусторонних контактов были подготовлены больше десяти лет назад, но так и не ратифицированы.