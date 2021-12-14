Верховный суд сегодня вернётся к рассмотрению иска о ликвидации «Международного Мемориала»*

Правозащитники называют дело политическим, отмечая, что законных оснований для прекращения их работы нет.

Иск подала генпрокуратура. Она обвинила правозащитников в нарушении конституции и других российских законов, в том числе о статусе иностранного агента. Этот статус «Международный Мемориал*» пытался скрыть, утверждают в надзорном ведомстве. Все наложенные штрафы за нарушение закона об иноагентах, это около 4-х миллионов рублей, «Мемориал*» выплатил. Ликвидация организации будет нарушением принципа недопустимости наказывать дважды за одно и то же, сказал в Верховном суде представитель «Мемориала*». Он сослался на постановление Конституционного суда, которое подтверждает позицию правозащитников. «Мемориал*» одна из старейших неправительственных организаций в стране, она исследует политические репрессии в СССР, его юристы защищают нынешних политзаключённых. У истоков «Мемориала*» стоял академик и правозащитник Андрей Сахаров. В организации сказали, что продолжат работу, несмотря на попытки её ликвидировать.

Ещё один иск на этот раз о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» находится в Мосгорсуде. Предварительные слушания по этому делу, инициатором которого стала столичная прокуратура, возобновятся в четверг. Правозащитный центр также признан иностранным агентом.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.