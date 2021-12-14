Невеста Ивана Сафронова объявила, что неизвестные пользовались учётной записью её жениха в «Инстаграмме»

Он, в свою очередь, уже больше года находится в СИЗО.

Временную публикацию в социальной сети «Инстаграмм», которую могли видеть только близкие Ксении Мироновой, просмотрели с учётной записи арестованного советника главы Роскосмоса. Об этом невеста Сафронова написала в Фейсбуке, добавив вопрос «Товарищ майор, а вы там ничего не перепутали?». Она также опубликовала снимок экрана, на котором заметно, что один из читавших пост пользовался аккаунтом её жениха.

В интервью интернет-изданию «Медиазона*», признанному российскими властями иностранным агентом, Миронова отметила, что она уже уточнила у родственников, восстанавливал ли кто-либо учётную запись Сафронова. Все ответили отрицательно. Она предположила, что телефоном арестованного журналиста сейчас пользуются сотрудники спецслужб, поскольку гаджет находится в следственном управлении ФСБ.

Миронова добавила, что не понимает, насколько происходящее правомерно, и спросила, где гарантия, что сотрудники силовых ведомств ничего не добавляли на страницу арестованного или в его переписки.

СИЗО «Лефортово», в котором содержится Иван Сафронов, считается одним из самых закрытых в России. Журналисту там нельзя не только пользоваться телефоном, но и вообще каким-либо образом связываться даже с самими близкими. Минувшей осенью, например, Сафронову запретили принимать и письма.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.