Голливудская ассоциация международной прессы объявила номинантов на премию Золотой Глобус

Лидерами по числу номинаций стали американская драма «Власть пса» и ирландский фильм «Белфаст».

Снятая по одноименной книге 1967-го года Томаса Севиджа «Власть Пса» номинирована на Золотой Глобус в семи категориях — лучшая драма, лучший актер главной роли — Бенедикт Камбербэтч, лучшая актриса второго плана Кирстен Данст, лучшая режиссура и лучший сценарий — Джейн Кэмпион (на Венецианском фестивале она получила Серебряного льва как лучший режиссер), лучший актер второго плана — Коди Смит-МакАфи, и лучшая оригинальная музыка к фильму. Леди Гага и Кристен Стюарт номинированы как лучшие актрисы в драматическом фильме за Дом Гуччи и Спенсер (о Леди Диане) соответственно. Билли Айлиш получила номинацию на Золотой Глобус за лучшую оригинальную песню — к новому Джеймсу Бонду «Не время умирать». Абсолютный хит Нетфликса, корейский сериал Игра в Кальмара удостоился трех номинаций — как лучшая телевизионная драма и за роли первого и второго плана. Лидером по числу номинаций среди телесериалов — в пяти категориях, стала драма HBO Наследники, по четыре номинации получили Тед Лассо от Apple TV и Утреннее шоу. Третий сезон антологии Американская история преступлений: Импичмент, об импичменте Биллу Клинтону, продюсером которого выступила Моника Левински, номинирован в категорий лучший лимитированный сериал. Номинантов на 79-ю премию Золотой Глобус объявил репер Снуп Дог.

Церемония вручения второй после Оскара главной премии в области кино и ТВ состоится в январе, но транслировать по телевидению ее не будут — телеканал NBC отказался от трансляции после того, как Голливудскую ассоциация иностранной прессы обвинили в дискриминации и отсутствия разнообразия среди секретного пула тех, кто выбирает победителей. В частности, из 87 семи членов ассоциации не оказалось ни одного чернокожего.